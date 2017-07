Afgeschreven praatpaal kost op Marktplaats al 1.200 euro

Doe ze allemaal in de verkoop en vraag het dubbele, zou je zeggen. ,,Wij zijn geen handelaren. Nooit geweest. Het past ook niet in de geest van ons bedrijf.’’ Watertappunten moeten het worden. Informatiezuilen bij evenementen. Hulppalen in wijken waar demente ouderen de weg nog wel eens willen kwijtraken. Ze startten een tweede verkoopronde voor wie betere ideeën heeft. Inschrijven kan tot vandaag 18.00 uur op hetverhaalvandepraatpaal.nl. Weer loopt het storm. ,,We zitten al op 3.000 aanmeldingen. Een nieuwe toekomst voor de praatpaal in de openbare ruimte. Daar gaat het ons om. Voor elk goed idee hebben we een praatpaal beschikbaar’’, zegt Van Doorn.