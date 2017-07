Ahmed Marcouch wordt burgemeester van Arnhem

'Rotterdamse die huisraad uit raam gooide in inrichting'

22:32 De rust lijkt weergekeerd in de Rotterdamse Van Speykstraat waar gisteravond een doorgedraaide buurtbewoonster haar huisraad uit het raam gooide. Voor de vrouw is inmiddels hulp aangevraagd, maar de buren zijn bang en boos. Ook de huisbaas is pissig over de situatie: ,,Ik ga aangifte doen. Er moet iemand aansprakelijk gesteld worden."