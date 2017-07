Amerikanen vinden Efteling beste themapark ter wereld

De website maakt jaarlijks een ranglijst op basis van de beoordelingen van vier miljoen bezoekers, die worden steevast op 4 juli bekend gemaakt. Het nieuws heeft ook Kaatsheuvel bereikt. ,,Dit is echt heel erg leuk”, zegt Eftelingwoordvoerder Koen Sanders, die door het nieuws in jubelstemming verkeerd.

Volgens Sanders is de Efteling niet zomaar door de eerste de beste benoemd tot beste themapark van de wereld. ,,Dit is echt een gerenommeerde website met 4 miljoen gebruikers, die niet alleen uit de Verenigde Staten komen."



Hij vervolgt: ,,Heel veel Nederlanders zijn bekend met de Efteling vanuit hun jeugd, het is een stukje van hun. Deze mensen hebben geen herinneringen aan de Efteling van kinds af aan of het Eftelinggevoel. Het is een eer dat zij het park mooi vinden.”