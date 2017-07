Auto in maisveld na achtervolging politie: vrouw opgepakt, man spoorloos

Mollema: Ik zie twee échte kansen in de Alpen etappes

17:30 Gisteren boekte Bauke Mollema zijn eerste ritzege in de Tour de France. De wielrenner kwam na een solo van dertig kilometer als eerste over de streep in Le Puy-en-Velay. Mollema gaf in een eerder gesprek aan tijdens zijn rustdagen minder ritten te willen maken. Die extra rust blijkt gisteren zijn vruchten te hebben afgeworpen. Of Mollema dat ook gaat doen als hij volgend jaar weer in klassement rijdt, hangt naar eigen zeggen 'echt van het parcours af'. Voor deze Tour ziet hij nog kansen in de Alpen-etappes die zullen volgen, en hoopt hij vooral dat 'de benen goed zijn'.