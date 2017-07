Auto rijdt huis binnen tijdens middagdutje bewoners

„Mijn ouders hebben het gelukkig niet gezien, maar de knal zal nog lang nadreunen in hun oren", vertelt Remco Bukkems die net zijn vader en moeder had bezocht.. „Ze hadden meteen door dat er iets gebeurd was. Ze wisten toen nog niet dat het hun eigen huis betrof.''

Verwondingen

Hoe het ongeluk kon ontstaan is nog onduidelijk. Waarschijnlijk ging de bestuurder in de bocht rechtdoor, schoot rakelings langs een boom en kwam in de voordeur tot stilstand. „Toen mijn moeder als eerste naar beneden ging, zag ze de auto in de gang staan. De bestuurder is ter observatie meegenomen naar het ziekenhuis en zijn verwondingen schijnen mee te vallen. Mijn ouders hebben er behalve de schrik gelukkig alleen maar materiële schade aan overgehouden. Ze beseffen maar al te goed dat het veel erger af had kunnen lopen."