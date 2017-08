Automobilist en arts bestolen tijdens helpen gewonde motorrijder in Amsterdam

De man op de motor botste bij een inhaalactie op een parkerende auto aan de Singel in Amsterdam. De motorrijder belandde daardoor in een bootje in de gracht. De automobilist trok direct zijn jas uit om de man te helpen en ook een toevallig passerende arts schoot te hulp. Zij liet haar tas op de kade staan.



Nadat de motorrijder veilig aan wal was gebracht, bleken de jas van de automobilist met portemonnee en telefoon en de tas van de vrouw met diverse persoonlijke bezittingen te zijn gesloten.



De politie is op zoek naar getuigen die de diefstal hebben gezien of beeldmateriaal hebben. ,,Alle informatie is welkom om de dief of dieven van deze laaghartige daad op te sporen en aan te houden'', aldus de politie.