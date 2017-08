Bakkers boos over hoge en oneerlijke pinkosten

Haatreacties op oma na omgeslagen kinderwagen 'gaan te ver'

10:41 'Was de telefoon soms belangrijker?', 'Wie hier fout zit, heeft een probleem', 'Waar was de moeder?' De oma van het kindje dat dinsdagmiddag met kinderwagen en al in een diepe sloot terechtkwam in Den Bosch, kreeg nadien een stortvloed aan haatreacties over zich heen.