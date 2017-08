Vuurpijlen richting luchtballonnen in Exel: 'Had niet mogen gebeuren'

Vakantiegangers laten poes met drie kittens uitdrogen in hok

19:09 De politie in Eindhoven heeft dit weekend een poes en drie kittens in beslag genomen in het stadsdeel Woensel. Dit meldt de politie via Facebook. Na een melding van buurtbewoners werden de dieren in verwaarloosde staat aangetroffen in een konijnenhok.