Begeleiders zomerkamp druk met overbezorgde mama's en papa's

Ouderbezoek

Het zal een onderdeel zijn van deze digitale tijd. De verbouwereerde blikken van ouders wanneer ik vertel dat ouderbezoek niet is toegestaan op kamp. Opgetrokken wenkbrauwen als ze horen dat hun 9-jarige kind zijn mobiele telefoon thuis moet laten. Ik zie ouders hun twijfels met moeite wegslikken. En dan wacht ik op de vraag die tegenwoordig onvermijdelijk is. ,,Mag ik jou dan wel af en toe appen? Gewoon om te horen of alles goed gaat?" Natuurlijk mag dat. Ik kan moeilijk nee zeggen. Dan zet jij namelijk meteen je kind in de auto terug naar huis. Dus je appt me. Gaat het goed? Lust hij het eten? Heeft hij wel genoeg droge sokken bij zich? Het zijn lieve vragen. Ik beantwoord ze braaf. Ja, natuurlijk gaat het goed. Ja, natuurlijk lust hij het eten. Ja, zijn sokken zijn droog. En mist hij me? Nee, hij mist je niet.

Foto

Want ik heb die foto afgepakt. Je kind is namelijk op kamp. En dat is leuk. Het zijn volle dagen rennen in het bos, groots opgezette spellen, keten in de slaapzaal en marshmallows happen bij het kampvuur. Als hij valt of verdrietig is, zal ik hem troosten. Een aai over zijn bol en een dikke knuffel. En dan weer lekker spelen, want er is zoveel leuks te doen en een week vliegt voorbij. Het laatste wat hij nodig heeft als hij moe en voldaan in zijn slaapzak kruipt, is een foto om hem eraan te herinneren dat zijn moeder moest huilen toen ik haar naar huis stuurde.