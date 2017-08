Ben gelooft 't amper: Twingo met lantaarnpalen van 12 meter op dak

Met stijgende verbazing aanschouwt Ben Rademaker 's ochtends de tweedeurs Renault Twingo die dan stilstaat op de Oostvaardersdijk tussen Lelystad en Almere. ,,In het voorbij gaan denk ik: Zie ik dat goed? Twee lantaarnpalen van twaalf meter op een Twingo?! Pas als je er langs rijdt, ga je de lengte zien.''

Volledig scherm Nietsvermoedend haalt Ben Rademaker de tweedeurs Twingo in die gestrand is op de Oostvaardersdijk. © RV

Bij de eerste parkeerhaven op de dijk draait Rademaker om en rijdt hij terug naar de Twingo, daar worden zijn vermoedens bevestigd. ,,On-ge-lo-fe-lijk! Waarom gooi je lantaarnpalen op je auto? En dat in de ochtendspits. Levensgevaarlijk! En dat zonder gevarendingen, borden of roodwitte linten. Ik denk: dit kan helemaal niet.''

Quote ,,On-ge-lo-fe-lijk! Waarom gooi je lantaarnpalen op je auto? En dat in de ochtendspits. Levensgevaarlijk!'' Ooggetuige Ben Rademaker

Rademaker, die voor zijn werk als verkoper in de houthandel wel vier à vijf keer per week over de N701 rijdt, gaat nogmaals terug en neemt nog meer foto's van de bizarre verkeerssituatie op de provinciale weg langs de kust van Flevoland. De Twingo wordt dan voortgesleept door een opvallend blauw-wit Eendje.

Volledig scherm Een Eend sleept de Twingo met twee lantaarnpalen naar een parkeerplaats. © RV

Bij het wegrijden richting Almere ziet Rademaker dat er een onopvallende politiebus op de bizarre bestuurder van de Twingo afgaat. Rademaker: ,,Daarin zaten twee heren met gele strepen. Ik ken inmiddels de flitsauto's wel.'' Of hij zelf de politie belde laat Rademaker liever in het midden. ,,Laat ik het zo zeggen: als ik de foto's niet had gemaakt, had de politie het niet geweten.''

Rademaker: ,,Ik heb de foto's aan mijn vrienden laten zien en we hebben het er de hele dag over gehad. Toen kwam het op Dumpert terecht en dan gaat het snel met de reacties,'' vertelt Rademaker. Ook de politie maakt er op Facebook melding van. De bestuurder van de Eend is als getuige gehoord en heeft volgens de politie niets met het lantaarnpaaltransport te maken, die probeerde slechts een gevaarlijke verkeerssituatie te voorkomen.

Vandaag is bekend geworden dat een man van 28 uit Almere wordt aangehouden en hij blijkt een bekende van de politie. ,,Hij had geen rijbewijs, geen APK, en was al eens weggereden zonder te tanken,'' weet Rademaker die het nieuws op de voet blijft volgen. De bestuurder wordt momenteel verhoord door de politie. ,,Waarom hij de lantaarnpalen op het dak had is niet duidelijk. Misschien wilde hij een zakcentje verdienen door het als oud ijzer te verkopen. Of hij wilde ze in de tuin als tuinlamp, dan heeft de hele buurt in elk geval gelijk licht'', grapt de Flevolander. ,,Dit vergeet ik nooit meer, mijn hele leven niet. Dit is echt te lachwekkend, zoiets dat ik later aan mijn kleinkinderen ga vertellen.''