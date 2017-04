Bizar noodlot gezin: Broer doodgestoken, zus al eerder vermoord

De televisie staat zaterdag nog altijd aan in het huis van Johnny van Rossum (38). Zelf zal hij nooit meer thuiskomen om hem uit te zetten; John is donderdagavond gestorven nadat hij was neergestoken in de Wageningse Narcissenstraat. Moorden worden in Wageningen zelden gepleegd; mede daarom is een bizar toeval het gesprek van de dag. Johns oudere zus Sandra kwam achttien jaar eerder om het leven: ook door messteken. Zij was slachtoffer van haar toenmalige vriend.

Voetbalduel

Terug naar Johnny: die had donderdagavond naar de voetbalwedstrijd Schalke 04-Ajax gekeken bij een vriend. Na het zenuwslopende voetbalduel gaat hij naar huis. Hij moet de volgende dag werken bij de groenvoorziening van Permar, de sociale werkvoorziening. Maar in plaats van rechtstreeks naar zijn eigen huis te lopen, stapt hij naar dat van zijn ex-vriendin in de Narcissenstraat. Daar maakt hij naar verluidt stampij.

Rond 22.35 uur wordt de politie gealarmeerd vanwege een vechtpartij in de Wageningse bloemenbuurt, een wijk met veel sociale huurwoningen, niet bepaald de beste wijk van de stad. In de Narcissenstraat vinden agenten op straat de hevig bloedende Van Rossum. Hij is neergestoken en sterft ter plekke. De 42-jarige Emile O. wordt als verdachte opgepakt. Het beeld dat bekenden van Van Rossum schetsen, stemt niet vrolijk. Van zijn directe familie is nog één zus over, maar daar heeft hij geen contact meer mee. Moeder is overleden, vader heeft zelf een eind aan zijn leven gemaakt.

Noodlot

Dat deze familie meer dan hard wordt getroffen door het noodlot, blijkt: achttien jaar voordat Johnny sterft aan de gevolgen van messteken, overkomt zijn oudere zus Sandra hetzelfde. Zij werd vermoord bij wat in Wageningen de zwaarden- of de samoeraimoord is gaan heten. Op 30 november 1999 wordt Sandra van Rossum op 24-jarige leeftijd het slachtoffer van een vete tussen twee broers.

Samoeraizwaard

Haar vriend Richard van D. (29) wil zich wreken op zijn broer Marcel. Dat doet hij om zijn ouders te straffen, die het volgens hem te veel voor Marcel opnemen. In zijn huis verlamt Richard eerst Sandra van Rossum met een stroomstootwapen. Daarna steekt hij haar dood. Hij vraagt zijn broer thuis te komen. Terwijl op de bovenverdieping de vermoorde Sandra ligt, verzint Richard een scenario. Hij moet vluchten voor de politie en wil iets in scène zetten. Daarvoor moet Marcel worden vastgetapet op een stoel. Met een samoeraizwaard onthoofdt Richard zijn broer.