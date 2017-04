Boeteregen: 12.000 bekeuringen op landelijke controledag politie

Examenstunt in Tiel loopt uit de hand: 'Het was ineens oorlog'

16:06 Een examenstunt in de sferen van de populaire televisieserie The Walking Dead is op het RSG Lingecollege in Tiel volledig uit de hand gelopen. Leerlingen van een andere schoollocatie kwamen de boel verstieren. Er werd met eieren, stenen en vuurwerk gegooid. Een docent werd in zijn gezicht geslagen en een leerling liep een snijwond op. De stunt is afgeblazen.