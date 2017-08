Bordjes en regels om orde te scheppen op chaotische fietspaden

De overvolle fietspaden in Nederland leiden in toenemende mate tot ongelukken. Er zijn meer mensen onderweg en de snelheid van de verschillende gebruikers loopt steeds verder uiteen. Ook het gebruik van de smartphone op de fiets veroorzaakt extra ongevallen. Het fietspad is een jungle geworden waar gebruikers elkaar in de haren vliegen. Vorige week nog werd een 82-jarige fietser van zijn fiets gerukt door wielrenners.



ANWB, de Fietsersbond en wielersportbond NTFU slaan nu de handen ineen voor het opstellen van een zogenoemde 'fietspadcode'. De nieuwe gedragsregels voor fietsers moeten begin volgend jaar klaar zijn, zodat de borden in de lente van 2018 geplaatst kunnen worden. Volgens NTFU-woordvoerder Esther van der Heijden gaat het erom dat fietsers 'meer rekening houden met elkaar'. Volgens haar is het vergelijkbaar met de roltrapcode: 'Rechts staan, links gaan'.

Enquete poll Wat is de beste manier om fietspaden veiliger te maken? 'Fietscodes' en regels: rijd achter elkaar

Verplicht fietsexamen

Verplicht helm dragen

Fietspaden scheiden: brommers/fietsers/wielrenners etc. Wat is de beste manier om fietspaden veiliger te maken? 'Fietscodes' en regels: rijd achter elkaar (31%)

Verplicht fietsexamen (5%)

Verplicht helm dragen (4%)

Fietspaden scheiden: brommers/fietsers/wielrenners etc. (59%)

Quote Scholieren moeten hun ogen op het fietspad houden en niet op hun telefoon Esther van der Heijden, NTFU

Borden

Volledig scherm © Bram van de Biezen ,,Racefietsers kunnen bijvoorbeeld laten weten dat zij eraan komen met een belletje. Recreatieve fietsers moeten als er snellere gebruikers aankomen niet naast elkaar, maar achter elkaar gaan rijden.'' Dat zijn volgens de fietsbond NTFU voorbeelden van dingen die aangegeven kunnen worden op borden. Van der Heijden: ,,In ieder geval komen er dat soort boodschappen op borden te staan.'' De werktitel van het project is 'geef elkaar de ruimte'.



De ANWB noemt het 'geen onlogische gedachte om verkeersstromen op het fietspad te scheiden' in snellere en langzamere fietsers, laat woordvoerder Ad Vonk weten. ,,De paden zijn niet breed genoeg om al het fietsverkeer te handelen.''



Oud-wielrenner en technisch-directeur van de Rabobank wielerploeg Theo de Rooij werkt aan een aparte fietsroute voor snelle fietsers in het project '365 dagen fietsen in Overijssel'. Van Rooij benadrukt dat er de laatste jaren steeds meer 'fietsproducten' bij zijn gekomen. ,,Het gaat van snorscooter tot elektrische fiets en scootmobiel. Die gaan niet altijd goed samen.'' In de regio Arnhem-Nijmegen zijn al verschillende snelfietsroutes.

Ongevallen met letsel

Volledig scherm © Bert Beelen Nederlanders zijn in tien jaar tijd 9 procent meer gaan fietsen: samen goed voor 15 miljard kilometer per jaar. Veilig Verkeer Nederland (VVN) erkent dat het gevaarlijk vol is op fietspaden. Het leidt jaarlijks tot 350.000 ongevallen met letsel.



Uit cijfers van Veiligheid.nl blijkt dat zestigplussers daarbij veel vaker het slachtoffer zijn dan jongeren. Van de 200 fietsers die jaarlijks overlijden is 70 procent ouder dan 60. Rob Stomphorst van VVN: ,,Ouderen vormen de meest kwetsbare groep. Ze reageren wat minder snel, zijn wat minder stabiel en lopen makkelijker kwetsuren op als ze vallen.''



Toch benadrukt Van der Heijden dat élke doelgroep op het fietspad aanwijzingen kan gebruiken voor onveilig gedrag. ,,Wielrenners moeten niet overal keihard willen racen. En scholieren moeten hun ogen op het fietspad houden, niet op hun telefoon.''

Quote De fietspaden zijn niet breed genoeg om al het fietsverkeer te handelen Ad Vonk, ANWB

De snorscooter heeft het altijd gedaan, moet je fietsers zien'

Bianca van Benthem heeft reuma. En rijdt op een snorscooter. Door velen verfoeid. ,,De snorscooter heeft het altijd gedaan. Ze zeiken wel maar moet je die fietsers zelf eens zien. Ze gaan geen centimeter aan de kant. Het is inderdaad druk op het fietspad, maar je moet elkaar een beetje ruimte laten. En goed opletten voor die scootmobielen. Dat rijst echt de pan uit. Iedereen zit tegenwoordig in zo'n ding. En ze steken geen hand uit, vliegen alle kanten op. Mijn scootertje is ideaal voor bezoeken aan het ziekenhuis in Enschede. Ik kom daar nogal vaak. Je kunt er nergens parkeren, of het is hartstikke duur. Nu kan ik hem zo voor de ingang zetten. Je bent zo weer weg en het kost niks.''

'Zonder scootmobiel kan ik niks'