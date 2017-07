Bouterse heroverweegt ontslaan baas OM

In een verklaring van het kabinet staat dat de twee ,,een constructief gesprek'' hebben gehad. En ondanks dat er een verschil van mening bestaat heeft de president ,,het besluit genomen om de ontstane situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen''.

De procureur-generaal wordt beschuldigd van ,,ernstig wangedrag'', schrijft Starnieuws. Naar verluidt is de aanleiding om het vertrouwen op te zeggen de gevangenisstraf die het OM eind juni tegen Bouterse eiste voor zijn betrokkenheid bij de beruchte Decembermoorden in 1982.

Verontwaardigde reacties

Het mogelijke ontslag van de procureur-generaal leidde tot verontwaardigde reacties in het land. De leden van het OM vroegen de president eerder die maandag het besluit te herzien ,,ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat''. De Surinaamse Orde Van Advocaten (SOVA) stelde dat noch de regering van Suriname, noch president Bouterse de procureur-generaal kan ontslaan. De baas van het OM wordt namelijk voor het leven benoemd. En dat moet de garantie geven dat het OM onafhankelijk blijft.

Ook de advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden en de oppositiepartijen lieten zich negatief uit over het besluit. De bisschop van Paramaribo reageerde met ,,grote bezorgdheid'' op de beschuldiging aan de procureur-generaal dat hij 'wangedrag' zou hebben vertoond, alleen omdat het OM de strafeis voor Bouterse heeft uitgesproken.

Complot

Bouterse hoorde eind juni twintig jaar cel tegen zich eisen in het proces rond de Decembermoorden van 1982. Hij ziet dat proces als een complot tegen hem. ,,U begrijpt dat zij ons vroegtijdig naar huis willen sturen. Maar er zal veel water door de Surinamerivier moeten stromen, willen ze deze mammoetpartij van haar stoel duwen'', zei Bouterse.

De president kondigde toen aan dat zijn regering ,,de nodige regelingen zal treffen'' over de rechterlijke macht. Wat hij precies bedoelde legde hij niet uit. ,,We zullen geen zaken doen waarop men ons kan verwijten dat wij de democratie schaden. Maakt u zich geen zorgen'', verzekerde de president zijn toehoorders.

Decembermoorden

In het proces van de Decembermoorden gaat het om het martelen en doodschieten in een legerkazerne van 15 tegenstanders van het toenmalig militair regime in 1982 dat onder leiding stond van Bouterse.