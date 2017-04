Brandbrief aan Schippers: Zorgbudget niet alleen naar verpleeghuizen

De oproep komt van seniorenorganisatie ANBO, (thuis)zorgorganisaties Espria, Fundis, HVP Zorg, Vilente en Zorgbalans, werknemersorganisaties Nu '91 en De Unie, mantelzorgorganisatie Mezzo en de Leyden Academy on Vitality and Aging.



,,Slechts 8 procent van de kwetsbare ouderen woont in een zorginstelling. Het is dus van groot belang dat de middelen die beschikbaar zijn voor de langdurige zorg evenwichtig verdeeld worden'', luidt de verklaring van de partijen.



Volgens de organisaties is de beeldvorming hardnekkig dat het leven in een verpleeghuis dramatisch is. De zorg in verpleeghuizen is echter over het algemeen goed en de laatste jaren veel beter geworden, stellen ze.



Wel zijn ze van mening dat er verbeteringen nodig zijn voor verpleeghuizen. ,,Er is een groot gebrek aan gekwalificeerd personeel en niet alle organisaties zijn goed georganiseerd.''