Bromfietser (18) overlijdt bij treinongeval in Lunteren

Vrouw in kritieke toestand na ongeluk bij hindernisbaan Venlo

1:16 Bij de hindernisbaan VenloStormt is een vrouw ernstig gewond geraakt toen ze lange tijd onder water bleef nadat ze van een metershoge glijbaan naar beneden was gekomen. Het duurde enige tijd voordat de leden van de reddingsbrigade in de gaten hadden dat zij niet meer bovenkwam.