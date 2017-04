Buurt schiet Rietje (83) te hulp na brand waarbij ze alles verloor

Rookgordijn

Om half zes zaterdagochtend wordt ze wakker. ,,Het was één rookgordijn.” Ze is door een recente heupoperatie eigenlijk afhankelijk van een rollator, maar komt toch zelfstandig buiten en waarschuwt de buren. Die bellen de brandweer, die voorkomt dat het vuur overslaat naar naburige huizen.



Ze weet dat haar huis is dichtgetimmerd en vraagt zich tegen beter weten in af of er mogelijk nog iets over is van de inboedel. Ze draagt kleding en slippers, die verpleegsters hebben meegenomen. ,,Ze zorgen zo goed voor me hier.”



Dat een shirt te kort of een onderbroek te groot is, giechelt ze weg.