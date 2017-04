Chemisch afval Chemours bereikt drinkwater

DUPONT/CHEMOURSDe overheid wil dat het omstreden chemiebedrijf Chemours stopt met de grootschalige lozing van de dubieuze stof GenX. De kwaliteit van het drinkwater is in het geding. Maar het bedrijf noemt de zorgen ‘prematuur’.

De stof, die volgens toxicologen gevaarlijk is voor de volksgezondheid, blijkt al op diverse plaatsen in Zuid-Holland te zijn aangetroffen in het leidingwater. Dat blijkt uit stukken die deze krant in handen heeft. Drinkwaterbedrijf Oasen, dat 750.000 mensen in Zuid-Holland van drinkwater voorziet, spreekt van een ‘wezenlijke dreiging’.

Ook Rijkswaterstaat maakt zich grote zorgen. ,,De kwaliteit van het drinkwater is in het geding’’, schrijft het in een brief aan de provincie. ,,Het gaat hier om een indirecte lozing van industrieel afvalwater op rijkswater, met grote risico’s voor de openbare drinkwatervoorziening.’’ Het betreft het drinkwater in de regio Dordrecht, maar ook in Ridderkerk en Lekkerkerk.

Dupont

Chemours is een afsplitsing van Dupont, het bedrijf dat eerder in opspraak raakte door uitstoot van de gevaarlijke stof C8. Chemours gebruikt de opvolger van die stof, GenX, en mag nu jaarlijks 6400 kilo afvalwater met die stof in de rivier de Merwede lozen. Maar toxicologen hebben grote zorgen over de effecten van die stof op de volksgezondheid. ,,Dit mag absoluut niet in het drinkwater voorkomen’’, stelt hoogleraar Jacob de Boer.

De overheid wil er dan ook zo snel mogelijk een eind aan maken, blijkt uit vertrouwelijke stukken die deze krant in handen heeft. De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat én het drinkwaterbedrijf in de regio willen dat het bedrijf de lozing op korte termijn terugbrengt tot 2000 kilo, en zo snel mogelijk volledig stopt met het lozen van de stof. ,,Het hoort er niet in’’, zegt een woordvoerder van drinkwaterbedrijf Oasen.

Vervuiler moet betalen

Het zou tientallen miljoenen euro’s kosten om de stof uit het kraanwater te filteren. ,,Wij vinden dat de vervuiler, in dit geval Chemours, zou moeten betalen. Maar de oplossing kan een stuk simpeler: als Chemours de lozing van GenX afbouwt.’’