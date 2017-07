COA in gesprek met boze Nijmeegse burgemeester

Fit For Free filmt in kleedkamer: 'Privacy klanten in geding'

18:13 In 19 vestigingen van de fitnessketen Fit For Free wordt met camera's toezicht gehouden in de kleedkamers. De budgetsportschool beweert dat ze zo diefstal tegengaan. Deskundigen vinden echter dat de privacy van hun leden in het geding is. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.