Code oranje voor natuurgebieden, droogte verhoogt gevaar op bosbranden

Het advies aan de vele bezoekers van de natuurgebieden is om zeer alert te zijn en brandjes meteen te melden. In enkele gebieden kan het vuur zich vanwege de droogte namelijk snel verspreiden.

Droogte wordt erger

Maart, april en mei leverden allemaal minder neerslag op dan normaal. En als er al wat viel dan was het vaak in de vorm van buien, waardoor de hoeveelheden van plek tot plek sterk wisselden en bovendien niet al het water door de natuur kon worden opgenomen.

Gezapige regen

Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza: ,,Bij een gezapig regentje kan de neerslag rustig de grond in zakken, maar bij een stevige bui stroomt een deel van het water over de grond naar de afwateringen. Dan gaan er dus millimeters verloren.”

Ook de huidige maand juni verloopt droog. Alleen op vrijdag 9 juni was het langdurig nat in een groot deel van het land. Er viel toen op uitgebreide schaal 15 tot 35 mm. Dat was een welkome plas water, maar sindsdien is het alweer een dag of zeven bijna overal droog. Tot en met komende donderdag wordt er door Weerplaza bovendien nauwelijks regen verwacht, en ook daarna is de kans op flinke regenhoeveelheden klein.

Zonneschijn

Daar staat tegenover dat de zon zondag en maandag volop schijnt, en ook op de overige dagen zorgen zon en warmte voor een toename van de droogte. De zon laat dagelijks namelijk vocht verdampen. Dat getal bedraagt enkele millimeters per dag, vandaag en de komende dagen ongeveer 4 of 5 mm per dag.

Severin: “Doordat er geen regen valt en er wel vocht verdampt, begint de natuur verder uit te drogen. Met een gemiddelde verdamping van 5 mm per dag neemt de droogte zelfs gestaag toe. Aan het neerslagtekort voegen we tot en met donderdag dus ongeveer 30 mm toe.”

Neerslagtekort van 120 tot 200mm

Uit berekeningen van het KNMI blijkt dat het neerslagtekort op dit moment al minimaal 90 mm is, en in regio's in Brabant, Zeeland en langs de Hollandse kust soms zelfs meer dan 150 mm. Op een enkele plek is het neerslagtekort al opgelopen tot 180 mm. Tel daar de 30 mm van de komende dagen bij op en we gaan lokaal naar meer dan 200 mm.

Een dusdanig tekort is fors. Gemiddeld in deze tijd van het jaar bedraagt het tekort ongeveer 80 mm. Met de weersverwachting voor de komende dagen komen we uit op landelijk gemiddeld 150 mm. Daarmee bevinden we ons in de top-10 van droogste jaren.