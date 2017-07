Corrupte douanier Gerrit G. voor 14 jaar de cel in

In het proces rond de corruptie in Rotterdamse haven speelde ook Rotterdammer Dennis van den B. een voorname rol. Justitie vervolgde hem voor de invoer van cocaïne, witwassen, voorbereidingshandelingen voor drugsinvoer en vuurwapenbezit. Bij Van den B. werden thuis drie zakken met daarin in totaal 365.000 euro gevonden. Van den B. is door de rechtbank schuldig bevonden aan de invoer van 300 kilo cocaïne, omkoping en het voorbereiden van een ander drugstransport.



Van den B.’s aanhouding was het gevolg van het onderzoek dat startte nadat bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie was binnengekomen dat Van den B. zaken zou doen met de platte douanier.



Van den B. zou 300 kilo coke naar Nederland hebben gehaald. Die partij werd onderschept en stond volgens de politie in verband met de moord op Rinus Moerer (68) uit het Brabantse Steenbergen (april 2014) en de vergismoord op Rob Zweekhorst uit Berkel en Rodenrijs op nieuwjaarsdag 2014. Moerer en Van den B. waren bekenden van elkaar.