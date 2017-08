Dappere eigenares jaagt overvaller met stoel naar buiten

„Geslapen? Heel slecht”, zegt Xiaowei Cui. Zo vreemd is dat niet. De Chinese eigenaresse van De Knabbelaar in Gemert zag gisteravond een gemaskerde man haar cafetaria binnenrennen. Een groepje van vier jonge meiden had net friet gekregen. „Hij riep: ‘Beroving, beroving. Geld, geld, geld!’”, vertelt Cui.



Als de overvaller een lang mes - „Ik denk wel 40 centimeter”- tevoorschijn pakt, bedenkt Cui zich geen seconde en vlucht vanachter de toonbank de aangrenzende woonkamer in. De crimineel trapt het deurtje in dat hem achter de toonbank brengt, werpt een blik in de kassala en rent daarna ook de woonkamer in.



Cui: „Ik vermoed dat hij op zoek was naar groot geld en toen hij dat niet in de kassa zag, kwam hij mij achterna.”