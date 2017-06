De grootste hittekwalen in Nederland, en wat je er aan kunt doen

1. Slapeloosheid

Tijdens de warme nachten kampen veel Nederlanders met slapeloosheid. De hitte maakt het lastig om in slaap te komen en zorgt ervoor dat we vaker 's nachts wakker worden. Met name op zolderkamers en slaapkamers met een raam op het westen kan het kwik hoog oplopen. Er bestaan veel tips om de warme nachten wat dragelijker te maken, zoals het dichthouden van ramen tot de zon onder is. Ook lauwwarm douchen kan een goede oplossing zijn. Veel mensen maken namelijk de fout een koude douche te nemen om af te koelen. Daar warmt je lichaam juist meer van op, wat de nachtrust niet ten goede komt.

2. Blauwalg

Wanneer Nederlanders massaal verkoeling zoeken in plassen en meren, gooit blauwalg regelmatig roet in het eten. Bij warm weer kan de giftige bacterie snel groeien en onze favoriete zwemplekken compleet bedekken. Wie zich dan toch in het water waagt, kan last krijgen van uitslag, overgeven en diarree. De vervelende symptomen kunnen maar liefst vijf dagen aanhouden. Gelukkig is besmetting door blauwalg gemakkelijk te voorkomen. Check voor het zwemmen even op www.zwemwater.nl of het water bij jou in de buurt veilig is, of ga gewoon naar het zwembad voor wat verkoeling.

3. Zweet

Volledig scherm Deodorant is enorm belangrijk tijdens deze warme dagen. © Thinkstock Zweten is onvermijdelijk met dit hete weer. Het is namelijk dé manier waarop je lichaam voorkomt dat je oververhit raakt. Helaas kan zweet wel voor vervelende situaties zorgen, bijvoorbeeld wanneer je net een belangrijke afspraak hebt. Gelukkig is er veel te doen tegen klotsende oksels en vieze lichaamsgeurtjes. Zo kunnen kleine aanpassingen in je dieet al wonderen doen. Drink bijvoorbeeld minder frisdrank en koffie. Cafeïne stimuleert namelijk de zweetklieren. Hetzelfde geldt voor zoutjes en chips. Maar het allerbelangrijkste blijft toch: douche iedere dag, gebruik deodorant en trek schone kleren aan. Heb je nou toch veel gezweet en zit de geur zelfs na het wassen nog in je shirt? Laat het dan een nacht weken in keukenazijn, en de zweetgeur is compleet verdwenen.

4. Autopech

Als het kwik stijgt, komen meer automobilisten stil te staan met pech. De Wegenwacht rukt tijdens hete dagen vaak zo'n 4000 keer uit om leden met pech te helpen. Op een normale dag is dat niet vaker dan 3000 keer. Met name accu's stoppen er massaal mee. Die moeten immers overuren draaien om de motor koel te houden. De ANWB raadt automobilisten daarom aan om bij vertrek in warm weer eerst alle ramen open te doen voor je de airco aanzet. ,,Zo ontsnapt die eerste hitte het snelste. Dat is beter voor de accu, en fijner voor jezelf", licht een woordvoerder toe. Ook kampen caravans en aanhangers die lang stil hebben gestaan en bij lekker weer van stal zijn gehaald regelmatig met bandenpech. Zorg daarom dat je altijd een reserveband bij je hebt. Dat scheelt enorm veel tijd wanneer de wegenwacht je te hulp schiet én geeft je natuurlijk ook de mogelijkheid om de band zelf te vervangen.

5. Oververhitting en zonnesteek

De gezondheidsrisico's bij hitte zijn met name groot voor baby's, ouderen en chronisch zieken. Dat komt doordat bij hen de warmtehuishouding minder goed werkt. Maar dat wil niet zeggen dat gezonde volwassenen geen fysieke klachten door de hitte kunnen ervaren. Hittekramp, huiduitslag en verbranding zijn relatief onschuldige gevolgen van te lang in de zon zitten. Maar als je inwendige temperatuur echt te hoog wordt, kan er ook sprake zijn van een zonnesteek. Dan kun je je bewustzijn verliezen en moet je zo snel mogelijk een arts raadplegen. Dus word je duizelig en krijg je hoofdpijn van de hitte? Ga dan snel uit de zon en drink veel water om je lichaam terug op temperatuur te brengen, waarschuwt het Rode Kruis.

6. De tuin

Volledig scherm Wie met liefde voor zijn moestuin zorgt, wil niet dat de plantjes verpieteren in de hitte. © gratis Als je al maanden met liefde voor je moestuintjes van de AH zorgt, wil je niet dat ze tijdens een hittegolf verpieteren. Toch blijft het lastig om te voorkomen dat al het groen in je tuin bruin uitslaat in het zomerse weer. Een belangrijke tip om je gazon en moestuin groen te houden is om op het juiste moment te water te geven. Als je tijdens het heetste moment van de dag de tuin water geeft, zal het grootste deel van het water verdampen. Sproei dus bij voorkeur 's ochtends of 's avonds als de zon onder is. Zorg bovendien dat je moestuintjes niet in de brandende zon staan, maar geef ze liever een beschutte plek.

7. Afgelaste evenementen

Dat we in Nederland niet zo zijn ingesteld op hitte is goed te merken wanneer de zonnige periode samenvalt met evenementen. Van de avondvierdaagse tot muzikale evenementen: organisaties korten massaal hun activiteiten in of lassen ze compleet af wanneer het kwik te hoog is gestegen. Ben je van plan om erop uit te gaan op een warme dag? Check dan altijd van tevoren even de website van het evenement en voorkom dat je voor een dichte deur staat.

8. Bloedhete auto's

Even gauw een boodschap doen terwijl je kind nog in de auto zit. Dat is normaal gesproken misschien geen probleem, maar met de aanhoudende hitte komen regelmatig benarde situaties voor. In mei overleed nog een baby van 7 maanden oud in een snikhete auto in Ierland. Ook huisdieren zijn regelmatig de dupe van baasjes die hun dier in een warme auto achterlaten. Zoals deze hond in Winterswijk die gered werd door de politie. De eigenaar draaide niet alleen op voor de kosten van de dierenarts die werd ingeschakeld, maar kreeg ook een boete. Bij een buitentemperatuur van 24 graden kan het kwik in een auto namelijk al snel oplopen tot 43 graden. ,,Daar kan een hond aan overlijden en in Nederland is het strafbaar om niet goed voor de gezondheid van een dier te zorgen", licht een woordvoerder van de politie toe. ,,Ook als je de auto in de schaduw zet en een raampje op een kier laat, kan een hond ernstig in de problemen komen." Neem je viervoeter dus of mee uit de auto, of laat hem gewoon thuis.

Volledig scherm Ook als je een raam op een kiertje open laat staan, mag je een hond niet achterlaten in een hete auto. © ANP

9. Bosbranden

Zuid-Europese landen worden regelmatig opgeschrikt door bosbranden, maar ook in Nederland kunnen in droge periodes flinke natuurbranden voor komen. In april ging nog een deel van een Gelders natuurgebied in vlammen op. Met codes geel, oranje en rood waarschuwt het KNMI ons voor gevaarlijke weersituaties waarin de kans op snel uitbreidende en onvoorspelbare bosbranden groot is. Houd het weeralarm van het KNMI daarom in de gaten en volg altijd het advies van de lokale brandweer tijdens periodes van droogte. Ga bijvoorbeeld niet barbecueën in de open lucht en gooi geen smeulende peuken in het bos wanneer er een stookverbod geldt.

10. Spoor

Met dat mooie weer is er geen enkele reden voor de trein om niet te rijden. Althans, dat zou je misschien zeggen. In werkelijk zorgt de hitte juist voor extra verstoringen op het spoor. De rails kan in de brandende zon maar liefst 70 graden worden, waardoor het spoor uitzet. De kronkels die dan ontstaan veroorzaken storingen. Ook bruggen en elektronica zijn extra kwetsbaar bij aanhoudende hitte, laat spoorbeheerder ProRail weten. Dat is dan weer een hittekwaal waar je zelf weinig aan kan veranderen.