De 'zomer' is weer voorbij, komende dagen normaal aprilweer

In Eindhoven werd gisteren de hoogste temperatuur bereikt: op de terrassen was het daar met 23.6 graden goed uit te houden. Dergelijke warme uitschieters gaan we de komende dagen helaas niet meer zien. Vooral woensdag wordt het slecht.



,,Je zou kunnen zeggen dat het woensdag wat herfstachtig aan gaat doen. Het gaat harder waaien en vooral aan de kust kan een krachtige wind staan. In het waddengebied is er kans op windkracht 7, in combinatie met regen. Minder plezierig dus", vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza.



De rest van de week wordt het normaal aprilweer, met temperaturen rond de 12, 13 graden en weinig kans op regen. In het zuidoosten van het land kan het maximaal 15 graden worden. Op maandag en vrijdag zal de zon wat vaker doorbreken, maar echt warm wordt het niet. ,,Na zo'n prachtige zondag is dat natuurlijk wel een dramatische stap terug", vindt Klaassen.