Diehard Febo-fan krijgt rode badslippers

De snackbarketen heeft gisteravond een video gelanceerd waarin te zien is hoe een mannelijk model geheel gehuld in Febo-kleuren over straat gaat. De kleding is sterk geïnspireerd op een voetbaltenue, maar menigeen kan er ook het kloffie van de gemiddelde hiphopliefhebber in herkennen. In het oog springen met name de rode badslippers met grote witte letters. FE voor de rechtervoet en BO aan de linkerzijde.



De opvallende stap van het bedrijf komt uit de koker van het Amsterdamse reclamebureau Natwerk, dat eerder ook al een drijvende automatiek op de Prinsengracht en een tijdelijke zaak in de P.C. Hooftstraat voor Febo introduceerde. ,,Het werd tijd dat Febo een eigen kledinglijn zou krijgen", zegt medewerder Axel Rueb. ,,Febo is volgens ons een 'lovebrand'. Er zijn heel veel mensen die de zaak een warm hart toedragen. De diehard Febo-fan bestaat echt en voor hen hebben we deze kledinglijn bedacht."