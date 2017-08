Dierenclubs: Kip mag niet de dupe zijn van schandaal

OM naar hof om duidelijkheid over gebruik smartphone in houder auto

18:24 Het Openbaar Ministerie wil dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden meer duidelijkheid geeft in en rechtszaak over het gebruik van een mobiele telefoon in de houder tijdens het autorijden. Voor agenten moet duidelijk worden wanneer zij wel of geen bekeuring kunnen uitschrijven.