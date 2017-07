Doe eens gek: van haringijs tot haringsushi

Haring-carpaccio van Pascal Jalhaij

Leg een haringfilet op een stuk plasticfolie en draai in de breedte (van staart- naar kopkant) strak op tot een rolletje. Leg een paar uur in de vriezer. Verwijder dan het plastic en snijd het rolletje in plakjes op car­pacciodikte. Maak een beetje gemengde salade aan met een vinaigrette van 3 delen zonnebloemolie, 1 deel azijn naar keuze, wat mosterd, peper, zout en honing. Leg in het midden van de carpaccio. Garneer eventueel met in ringetjes gesneden Amsterdamse ui.

Poke bowl met haring

Haringsushi

Haringijs

Het recept is geheim, maar dat er haring en rolmops inzit, wil Robin Alting wel kwijt. De eigenaar van De IJssalon in Rotterdam en verre omstreken (hij heeft twee franchisewinkels in Marokko) geeft toe: het is vooral een gimmick. ,,In plaats van ‘met slagroom’ vragen we: ‘Wilt u ’m met of zonder uitjes?’