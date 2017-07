Doorgereden automobilist dodelijk ongeval Hulst meldt zich

George (76) loopt al dansend Vierdaagse na hartoperatie

16:45 De Nijmeegse vierdaagse is van start. George Coraij (76) wilde de tocht vorig jaar ook lopen, maar zakte toen in elkaar. Achteraf noemt hij dat zijn redding. Na een hartoperatie is hij er dit jaar bij en dat gaat hem naar eigen zeggen maar wat goed af.