Douanier Schiphol: we vinden wapens, munitie en karkassen

De zomervakantie is altijd een drukke tijd voor de douane op Schiphol. Douaniers komen in die periode de vreemdste dingen tegen. ,,Een van de gekste was een deel van een karkas van een olifant uit Gabon", vertelt douanier Vérola de Weert. ,,Maar dat zijn gelukkig wel uitzonderingen.'' Wat wel mee terug mag in de koffer? De douaniers van Schiphol geven tips waar je op kan letten.