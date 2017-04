Drinkwaterbedrijven: Strenger toezien op wat in ons water terechtkomt

,,Er moet echt strenger worden toegezien op wat in het drinkwater terechtkomt,’’ zegt Patricia van der Linden van de vereniging van drinkwaterbedrijven. ,,Je moet als overheid eerst weten wat de effecten van bepaalde stoffen zijn, voor je toestemming geeft om die in het water te lozen. Dat klinkt logisch, maar helaas zien we in de praktijk dat het niet zo logisch is.’’



Gisteren maakte het AD bekend dat in Zuid-Holland grote zorgen zijn over lozingen van chemiebedrijf Chemours. Doordat de stof GenX in de rivier de Merwede wordt geloosd, is die stof inmiddels ook aangetroffen in het leidingwater in delen van Zuid-Holland. Toxicologen stellen dat dat mogelijk gezondheidsrisico’s veroorzaakt. Oasen spreekt van een ‘wezenlijke dreiging’, volgens Rijkswaterstaat zijn er ‘grote risico’s voor de openbare drinkwatervoorziening’. Naar de precieze effecten van GenX op de volksgezondheid wordt nu onderzoek gedaan, maar de stof wordt al enkele jaren in de Merwede geloosd.