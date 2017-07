Drone redt 34 reekalfjes van maaimachine

Toestand jongen (9) en meisje (19) na ongeluk Friesland zorgelijk

23 juli Vier inzittenden van een auto die te water was geraakt in het Friese Waskemeer zijn zondagavond in het ziekenhuis opgenomen. De toestand van twee van hen is zorgelijk, meldt de politie. Het gaat om een 9-jarige jongen uit Leeuwarden en een 19-jarig meisje uit Haulerwijk.