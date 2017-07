Drone redt in Winterswijk 34 reekalfjes van maaimachine

Gevel Brabantse Albert Heijn deels ingestort na plofkraak

8:24 De gevel van een Albert Heijn in het Brabantse Heesch is afgelopen nacht deels ingestort na een plofkraak op een geldautomaat. Criminelen bliezen de automaat van ING uit de gevel van de supermarkt. De schade aan het pand is enorm.