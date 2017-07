Duitser voelt zich thuis in Zeeuwse super

Berliner Currywurst in het koelvak, Rheinische Post in het krantenrek, Krustenbrot en heel veel flessenwater. Nu de Oosterburen massaal vakantie vieren aan onze kusten zorgen plaatselijke supermarkten dat zij hun favoriete producten niet hoeven te missen.

De Duitse leverancier heeft zijn wekelijkse bestelling weer afgeleverd bij de Emté in Zoutelande. Medewerker Joan Maljaars laat zien wat de supermarkt in huis heeft voor de vakantievierende Oosterbuur: Reibeküchen, Deutscher Bratwurst, Krakau Endschen, Berliner Currywurst en andere worstsoorten, maar ook Duits brood en Duitse kwark.

De supermarkten langs de Zeeuwse kust staan in de zomerstand. Elders in het land kan het een tandje minder, maar in de gebieden waar toeristen neerstrijken draaien de winkels op volle kracht.

Duitse Disneyboekjes liggen in de schappen.

,,De vakantiepiek is niet meer zo extreem als vroeger. Midden in het hoogseizoen zetten we toen tien keer zo veel om als buiten de vakantieperiode. Tegenwoordig verkopen we zes keer zo veel, maar het seizoen duurt wel langer'', zegt Paul Corbijn, eigenaar van de Plus Corbijn in Vrouwenpolder.

De vrachtwagen van de groothandel staat bij hem in de zomer dagelijks voor de deur. In het laagseizoen komt die maar twee keer per week langs, Verse producten worden twee keer per dag aangevoerd, in plaats van één keer.

Het is niet alleen een kwestie van méér, maar ook van ándere producten. Vooral de massale aanwezigheid van Duitse toeristen is van invloed op het assortiment. ,,We hebben zelfs Duitse chips die we in Nederland helemaal niet eten.'' Het draairekje met boeken en tijdschriften is 'verduitst'. Een 'Wundertüte' met Disneyboekjes is in de aanbieding voor 4,99. Vooraan in de winkel liggen onder meer de Rheinische Post, Der Spiegel en de Westfälische Nachrichten in het krantenrek.

Duitsers drinken graag op vakantie hun eigen koffie.

Johan van den Berg, eigenaar van de Emté in Zoutelande, zegt dat de Duitsers niet alleen afkomen op Duitse producten. Ook gegarandeerd Zeeuwse waar, zoals bolussen en allerlei varianten daarop (cake, eierkoeken), nemen ze graag mee. ,,En paracetamol. Alsof het smarties zijn. Net als in België is dat middel in Duitsland veel duurder. Ze vragen steeds of ze het echt wel zonder recept mogen kopen.''

Duitsers drinken graag hun eigen koffie in Zeeland. Bij de Emté staan in een kleurrijk schap de pakken Duitse bonen, gemalen koffie en pads van uitsluitend Duitse merken. Koffie is in Nederland goedkoper, ook de Duitse, dus worden enorme hoeveelheden gekocht om mee naar huis te nemen. Pakken koffie, die de winkeliers speciaal uit Duitsland hebben laten komen, gaan dus ongeopend weer terug naar de Heimat.

Duitsers nemen niet alleen koffie mee naar huis. Kennelijk hebben Duitse kinderen na een paar weken vakantie in Zeeland de smaak van hagelslag, vla en drop te pakken gekregen, want volgens Corbijn worden die 'Hollandse' producten als culinair souvenir meegenomen voor thuis.

Vertrouwen

Quote Veel Duitsers drinken geen leidingwater, omdat ze het toch niet vertrouwen Paul Corbijn Mineraalwater is bijna niet aan te slepen in de zomermaanden, hoewel het op Walcheren puur bronwater is uit de Brabantse Wal uit de kraan stroomt. ,,Veel Duitsers drinken geen leidingwater, omdat ze het toch niet vertrouwen'', zegt Corbijn. ,,Ze zijn bang dat er chloor in zit.'' Hij heeft zijn magazijn een stukje moeten uitbreiden voor zijn voorraad flessen plat en bruisend water. In de winkel hangt naast de stelling met flessen een briefje waarop in het Duits de kleurcode van de doppen wordt verklaard. 'Grün = medium Kohlensäurenhaltig'. Blau ohne, Rot mit Kohlensäuren.

Belgen

Belgen, in grootte de tweede groep buitenlandse toeristen, zien de supermarkten eveneens graag komen. ,,Het is een gemakkelijk publiek'', zegt Van den Berg. Ze kijken minder naar prijs, als de kwaliteit maar goed is.