Duizenden afgewezen asielzoekers toch in Nederland

Een deel van hen blijft in Nederland en verdwijnt in de illegaliteit. Vaak wil hun land van herkomst niet meewerken aan terugkeer, waardoor Nederland niet kan bemiddelen en de asielzoekers het er op eigen houtje op zouden moeten wagen. ,,We kunnen niet met zekerheid zeggen waar zij zijn en of ze echt ons land hebben verlaten. We hebben geen idee'', aldus Jannita Robberse, directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

De angst voor asielzoekers die van de radar verdwijnen is actueel, omdat de aanslag die vrijdag in Stockholm werd gepleegd het werk was van een afgewezen asielzoeker uit Oezbekistan.

Coulanter

Robberse wil geen eisen neerleggen om asielwetgeving in ons land aan te scherpen. Illegaliteit en de opvang van illegalen in zogenoemde locaties van bed-bad-brood zijn politiek een heet hangijzer. Bij de formatie ligt het ook op tafel. VVD en CDA zijn tegen coulantere opvang, D66 en GroenLinks juist voor.

Uit de jaarcijfers van de asieldiensten blijkt verder dat de totale asielinstroom in 2016 met ongeveer 31.600 bijna de helft lager dan in het 'piekjaar' 2015, toen de instroom om 58.900 was. Het ging in een derde van de gevallen om Syriërs (34 procent), Eritreeërs (9 procent) en Albanezen (5 procent).

'Veilige' landen

Overigens komt een kwart van de asielzoekers uit 'veilige landen', zoals Albanië, Servië, Kosovo, Algerije en Marokko. Zij maken geen kans hier te blijven, maar het ontmoedigingsbeleid werkt niet goed.