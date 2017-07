Een openingsdans met een dwarslaesie: 'Wat als het wél kan?'

En toen was het moment daar. ,,Vlak voordat het feest begon pakte Jaap de microfoon", vertelt Evelien. "Hij zei: 'In de zeven jaar dat we bij elkaar zijn heb je mij nog nooit zien staan en jouw passie voor dansen hebben we nooit kunnen delen. Tot vandaag.' Toen brak ik." De tillift werd naar binnen gebracht en Jaap werd omhoog getild. ,,Dan zie je ineens hoe lang hij is. Om hem dan in zijn mooie bruine ogen aan te kunnen kijken, was echt heel bijzonder."



Evelien en Jaap hadden niet geoefend op een alternatief voor de dans. Evelien: ,,De openingsdans is de mooiste dans op de bruiloft, maar op zijn schoot zitten, daar voelde ik me niet goed bij en ook rolstoeldansen is niet ons ding. Ik had het al losgelaten, maar het deed toch zeer." Des te groter was de verrassing toen Jaap toch voor haar stond. ,,Om hem zo vast te kunnen houden, dat was echt een heel groot cadeau."