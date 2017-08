Eieren komen weer terug in schappen

De schappen worden de komende dagen weer gevuld met eieren. Woordvoerder Menno van der Vlist van Albert Heijn: ,,Ik verwacht dat we in de loop van de week onze winkels weer bevoorraad hebben. Hoe snel het precies gaat, kan ik niet zeggen. We zijn niet de enige, alle supermarkten melden zich nu bij de pakstations voor nieuwe voorraden eieren."



De voedsel- en warenautoriteit (NVWA) kwam vorige week met steeds nieuwe codes van met fipronil besmette eieren. Voor de winkels was het keer op keer aanleiding voor een nieuwe terugroepactie. De eierschappen in veel supermarkten lagen er hierdoor de afgelopen dagen verlaten bij.



Zo heeft Albert Heijn van zijn 38 eiervarianten er eerst veertien, later nog eens elf en zaterdag nog één teruggeroepen. Volgens Van der Vlist is de eierverkoop wat gedaald als gevolg van de lege schappen en door voorzichtigheid bij consumenten. ,,We krijgen regelmatig verontruste klanten bij onze servicebalies. Als ze eieren hebben die onder de terugroepactie vallen, krijgen ze hun geld terug.''