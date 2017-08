Eindelijk! We hebben vandaag een officiële zomerse dag

'Monsterfile' naar de kust op eerste zomerse dag in vijf weken

15:44 Eindelijk strandweer! Op de eerste officiële zomerse dag in vijf weken trekken veel mensen richting de kust. De ANWB rept over 'een monsterfile' waardoor het verkeer richting de grote badplaatsen sinds het einde van de ochtend flink vastloopt. Ook op andere plaatsen in het land staat het vast.