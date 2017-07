Eindstand nagellakactie ruim 1,1 miljoen

De actie is een vervolg op 'Lak aan', waarmee Tijn tijdens Serious Request van radiozender 3FM de harten van Nederland veroverde. In ruil voor een donatie lakte hij nagels. Uiteindelijk sloeg een groot deel van Nederland aan het lakken en haalde hij zo'n 2,5 miljoen euro op voor de actie. Daarop kwamen Wendy van Dijk en Youp van 't Hek op 30 mei met een vervolg; een nagellaklijn bestaande uit 100.000 potjes in de lievelingskleuren van het jongetje. De kleur roze, zijn favoriet, is volgens de zegsvrouw uitverkocht.