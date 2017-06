Emotionele deelnemers Strong Viking herdenken overleden Gitte

Strong Viking is normaal gesproken een vrolijk evenement, maar stond vandaag volledig in het teken van emotionele symboliek. Over het terrein zwierf een groep familie en vrienden in dolend verdriet. Ze droegen een zwart shirt met een roze hart met de naam Gitte erop. Helgers zelf droeg het tenue waarin Gitte twee weken geleden tijdens de Strong Viking in het Duitse Frankfurt tweede werd. Nummer 36, het nummer van Gitte , prijkte trots op zijn borst. Gitte stierf vorig weekend tijdens een andere Strong Viking. Bij een glijbaan viel een andere deelneemster bovenop haar, waarna ze onder water verdween. Duikers startten wanhopig een zoektocht en ook Helgers sprong in het water. Pas na zeven minuten werd ze gevonden. Reanimeren haalde niets meer uit. Gitte werd 29 jaar. Vrijdag is ze in het Limburgse Einighausen begraven.

Minuut stilte

De minuut stilte, voorafgaand aan de race van vandaag, kroop de deelnemers van de OCR (de eliteserie van Strong Viking) zichtbaar onder de huid. Een vrouwelijke deelneemster veegde haar tranen af aan het shirt van iemand van de organisatie. Het applaus na afloop onderging Helgers in stilte, vechtend tegen de emoties. Condoleances nam hij dankbaar, maar wat ongemakkelijk in ontvangst.



Twee uur later vertoonde de stem van de omroeper barsten toen hij de komst van Helgers aankondigde. Samen met broer Niels, die de hele wedstrijd naast hem liep, kwam hij over de finish. Helgers zakte bij binnenkomst geëmotioneerd door zijn knieën. Toen familie en vrienden een erehaag vormden, maakte kippenvel zich meester van de toeschouwers.



Helgers bedankte iedereen via de omroepinstallatie: ,,Elk woordje steunt me. Het doet wat met me dat zoveel mensen aan me denken.’’ Ook enkele minuten later, toen hij het parcours verlaten had, beschouwde hij rustig na. ,,Het was een emotionele, maar mooie week. Het is geen afsluiting, maar het begin van een nieuwe week. Zonder Gitte, maar met vrienden en familie die me kunnen steunen.’’