Enorm containerschip vastgelopen op Westerschelde

'Consument koopt weer volop eieren'

12:26 De eierschappen in de supermarkten waren de laatste weken grotendeels leeg en het consumentenvertrouwen liep een flinke deuk op. ,,Maar mensen kopen nu weer volop eieren. De schappen zijn weer gevuld, het is business as usual'', zegt René Roorda, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).