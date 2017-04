Eritreeërs belagen auto in Veldhoven tijdens protest

Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat enkele leden van de groep op de grond liggen, om te voorkomen dat de auto verder kon rijden. De politie greep in en hield de betogers op afstand van de auto.



De demonstratie is op het allerlaatste moment georganiseerd, nadat gisteren de locatie van de omstreden bijeenkomst bekend werd. Het is een initiatief van Kubrom Hosabay, de voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2009 naar Nederland vluchtte omdat hij zich niet meer veilig voelde in zijn land. Hij begon online een petitie tegen de conferentie. ,,Mensen moeten komen demonstreren! Want deze conferentie, deze man is het beeld van het regime waarvoor veel Eritreeërs zijn gevlucht ", aldus Hosabay.