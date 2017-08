Erop of eronder: uur van de waarheid voor verpleeghuizen Careyn

,,Het gaat gelukkig heel goed met haar. Op ons aandringen woont ze nu op een andere Careynlocatie, de Dierenriem. Hier is wél persoonlijke aandacht. Dat zou toch overal moeten zijn? Mijn moeder houdt bijvoorbeeld van zingen, dat is haar liefste bezigheid. Op de vorige locatie werd ze op de gang gezet. Nu wrijft het personeel over haar arm als ze een lied horen. ‘Mevrouw dit vind u toch zo mooi’ zeggen ze dan. Ik ben de afgelopen jaren geschrokken van wat ik zag. Ik vond mijn moeder meerdere keren rond 12 uur in haar eigen drek nog in bed. Mensonterend!

En dan het handelen van Careyn toen mijn moeder is aangevallen. De arts vond het niet nodig dat ze naar het ziekenhuis ging. De verwondingen zagen er heftiger uit dan het was, zei hij. Later bleek ze een bloeding in haar hersenen te hebben, een gebroken voet en overal blauwe plekken. We hebben inmiddels een goed gesprek gehad met het management. De eerlijkheid gebiedt te zeggen: ze wordt nu liefdevol verzorgd.”