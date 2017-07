Extra veiligheidsmaatregelen rond EK vrouwenvoetbal

Zo zal er sprake zijn van verhoogd politietoezicht in en rond de verschillende locaties van het evenement. In het bijzonder de Fanzone, de route van de Fanwalk en stadion Galgenwaard, schrijft Van Zanen in een brief aan de gemeenteraad.

Afgesloten voor verkeer

,, We merken dat een deel van de bezoekers, omwonenden en spelers zich ongerust maken over hun veiligheid. Wij nemen deze signalen zeer serieus’’, schrijft Van Zanen. ,,Het is niet de eerste keer dat een dergelijk signaal is gericht op een grote stad. Het is een realiteit waar alle grote steden op dit moment mee te maken hebben.’’