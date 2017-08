Fipronil-verdachte: NVWA straft mij voor hun blunders

Op het moment dat de NVWA bekendmaakte dat Hermens verdachte was, was hij net op vakantie gegaan, naar Denemarken. Een rustig, ontspannen verblijf werd het niet. Terug in Mill krijgt hij harde vragen of - vervelender nog - merkt hij dat er achter zijn rug wordt gepraat. ,,Er wordt best veel geroddeld in een dorp’’, zegt hij. ,,Ik bén nooit gearresteerd en ik bén nooit gevlucht. Op de dag dat de NVWA voor de tweede keer huiszoeking deed, was ik toevallig net met mijn gezin op vakantie gegaan. Stond allang gepland!’’



Morgen debatteert de Tweede Kamer over de fipronilzaak. Dat er inderdaad een anonieme tip over Chickfriend is binnengekomen, erkent minister Edith Schippers (Volksgezondheid) inmiddels. Hermens zegt dat hij het debat vol interesse zal volgen. Maar of zijn situatie erdoor verandert, is zeer de vraag.



Ondertussen vreest hij voor zijn bedrijf. De schade is al opgelopen tot boven de ton, zegt hij. Juist nu de voor hem normaliter zo lucratieve zomermaanden zijn aangebroken, ligt Pro-farma - dat schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen aan de agrarische sector levert - vrijwel stil. Hermens hoopt dat in het onderzoek naar de tip duidelijk wordt dat die van zijn IP-adres werd verstuurd. Hoe langer dat duurt, hoe somberder zijn toekomst. ,,Ik moet er rekening mee houden dat het nog maanden duurt. Overleeft mijn bedrijf dat?’’