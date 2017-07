Fotograaf wil was op de lijn een gezicht geven

Wat is er nou alledaagser dan een waslijn? Fotograaf Wijgert-Jan van As ziet echter meer dan een touw vol natte onderbroeken en sokken. Voor zijn project ‘Waslijnen vol verhalen’ vereeuwigt hij waslijnen in Nederland. ,,Ik wil de was aan waslijn een gezicht geven.’’

Van As trekt er regelmatig op uit om naar waslijnen te speuren in Nederland. Van het platteland tot de grote stad. Tot zijn verbazing zijn er meer waslijnen dan hij kon bedenken. Hij ging er vanuit dat waslijnen een uitstervend fenomeen zijn gezien de opkomst van de droger. ,,Maar nog veel mensen – ook jongeren – hebben een waslijn'', constateert Van As. ,,Bijvoorbeeld omdat ze te weinig ruimte hebben voor een droger.’’

Arabische kleding

Het idee voor zijn project ontstond in 2012 toen de Utrechter nabij zijn huis mooie Arabische kleding zag hangen. Hij was benieuwd van wie de kleding was en wilde het verhaal erachter weten. Inmiddels heeft de fotograaf veertien waslijnen vereeuwigd. Zijn doel is uiteindelijk dertig lijnen te halen en deze te publiceren in een fotoboek. Mogelijk volgt er ook een expositie. ,,Ik wil de was op de lijn een gezicht geven.''

Hij fotografeert eerst de waslijn en daarna zet hij de eigenaar ‘in een wasgerelateerde situatie’ op de foto. De waslijn moet wel aan een aantal eisen voldoen. ,,Het moet een echte waslijn zijn, dus geen droogmolen of -rek. De eigenaar moet regelmatig de was doen. Het is niet de bedoeling om even wat op te hangen voor de foto’’, legt Van As uit. ,,Verder zoek ik natuurlijk ook lijnen op originele plekken. Zo heb ik ook waslijnen op zeilboten en aan vlaggemasten gefotografeerd.''

Intiem

Volgens de fotograaf is een waslijn ook persoonlijk, bijna intiem. Er hangen immers ook kledingstukken die je in het dagelijks leven voor de buitenwereld verborgen houdt, zoals ondergoed. ,,De meeste mensen hebben er gelukkig geen problemen mee om dit te laten zien.''

Een waslijn vertelt ook veel over de eigenaar, stelt Van As. ,,Ik zag bijvoorbeeld een keertje gymschoenen hangen. Dat kan duiden op iemand die graag hardloopt. Of kleine kleertjes kunnen betekenen dat er net een kindje is geboren.’’

Wijgert-Jan zoekt nog meer waslijnen. Meer info over zijn project is hier te vinden.

Volledig scherm Langs de weg in Groenekan hangt elke dag, behalve op zondag, tussen twee oude appelbomen naast de oprit kleding aan de lijn. Tom gebruikt deze waslijn, die tussen de groene en rode goudreinet is gespannen, vooral om zijn werkkleding te drogen. Zijn vuile werkkleding wast hij buiten in het washok. © Wijgert-Jan van As

Volledig scherm Wasgoed dat echt schoon moet blijven, wordt binnen in huis gewassen en hangt aan de droogmolen in de achtertuin. Want er waait vaak stof op als er auto’s over de oprit rijden. Ook zijn hond Fasco maakt onbedoeld de schone werkkleding soms weer vuil. Fasco neemt graag de kortste weg naar huis door de sloot en schudt zich daarna droog onder de waslijn. © Wijgert-Jan van As

Volledig scherm Metershoog boven de jaren ’70 woonwijk in Harmelen waait het wasgoed in de wind. Vanuit de wijde omgeving is de waslijn goed zichtbaar. Wil hijst al 20 jaar lang de was van haar kinderen en haar moeder omhoog via de 4 meter hoge vlaggenmast in haar achtertuin. Deze waslijn loopt vanaf de eerste verdieping van haar huis tot aan de top van de vlaggenmast. © Wijgert-Jan van As