Fraudejagers ministerie vroegen van 377 studenten reisgegevens op

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie bracht het aantal vanmorgen naar buiten in een reactie op berichtgeving in de Volkskrant. Hoewel Translink normaal gesproken alleen informatie over ov-gebruikers afstaat na tussenkomst van een officier van justitie, is in dit geval een uitzondering gemaakt. ,,Onze juristen hebben van DUO begrepen dat er een wettelijke grondslag is om bij ons gegevens op te vragen", zegt een woordvoerster van Translink tegen de krant. ,,Sterker, DUO is een toezichthouder en daardoor zijn wij zelfs wettelijk verplicht die reisgegevens af te staan."