Fries (20) vindt reeënkop in koplamp

De man vertelde tegen Omroep Friesland dat hij wel had gemerkt dat hij op de A7 bij Drachten tegen iets aan was gereden. Pas thuis kwam hij erachter wat dat 'iets' moet zijn geweest. De kop van het dier lag bebloed en wel in de behuizing van zijn koplamp.

Rijkswaterstraat, die verantwoordelijk is voor zowel de A7 bij Drachten als de N31 kon nog niet zeggen waar de rest van het dier is gebleven, en of het nog langs de kant van de weg ligt.

Verkeersveiligheid

Volgens de politie Noord-Nederland komen er regelmatig meldingen binnen van mensen die een ree of hert hebben aangereden in de provincie. ,,Wij komen in actie als het dier bijvoorbeeld midden op de weg ligt en mensen ervoor moeten remmen, waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt", vertelt een woordvoerder van de politie. Rijkswaterstaat of de provincie is vervolgens verantwoordelijk voor het opruimen van het dode dier.

In heel Nederland worden er naar schatting jaarlijks zo'n 12.000 tot 15.000 wilde hoefdieren (zoals reeën en herten) aangereden. Niet alle aanrijdingen worden gemeld, weet Stichting Wildaanrijdingen Nederland.

Het is onbekend hoeveel reeën er precies in Nederland zijn, maar de vereniging voor reewild denkt dat het er minimaal 100.000 zijn, verspreid over heel Nederland.