Frisse dagen met natte sneeuw en nachtvorst op komst

Vanavond en vannacht neemt de kans op buien toe. Tussen de buien door zijn er opklaringen, waardoor het kwik in de tweede helft van de nacht tot net iets boven nul daalt. ,,De buien brengen overigens ook natte sneeuw, waardoor het op de velden van de Veluwe of in Limburg misschien even wit wordt”, aldus Verhoef. Met de winterse buien is het morgen in de loop van de dag wel gedaan. De zon schijnt dan geregeld en het wordt overdag een graad of 10. Dat is fris, want normaal wordt het deze tijd van het jaar al 13 of 14 graden.