Galgenwaard alert, maar EK-'terreurwedstrijd’ verloopt normaal

EK VROUWENDe tassen van supporters werden goed gecontroleerd, en ook de pers moest alle rugzakken en cameratassen openritsen. De beveiliging in en rondom stadion Galgenwaard was, na de terreurmelding van vorige week , duidelijk opgeschroefd. Maar wie zich in het stadion bevond had niet het gevoel een risicowedstrijd mee te maken.

Toch was het geen wedstrijd zoals alle andere in dit UEFA kampioenschap voor vrouwen. ,,Het hele stadion is vanmorgen doorzocht door de politie, onder meer met honden", vertelt Perry Hendriks van FC Utrecht. ,,We willen mensen een gevoel van veiligheid geven, in samenwerking met de politie, de gemeente en de UEFA. We hebben zeker het idee dat dat gelukt is.

Dat gevoel van veiligheid lijkt te kloppen, alhoewel de oproep van IS door supporters van beide teams niet onopgemerkt voorbij is gegaan. De meeste hebben er wel van gehoord. Ze trekken zich er alleen niets van aan. ,,We laten ons niet door angst regeren’’, zegt Steven Hoey (42) uit Schotland, die hier met twee meidenvoetbalteams is.



In het centrum van Utrecht bleek vanmiddag ook al dat fans van het Britse onderonsje tussen Engeland en Schotland zich niet hebben laten tegenhouden door de oproep van Islamtische Staat om een aanslag te plegen tijdens de wedstrijd. De oproep werd vandaag precies een week geleden geplaatst op een pro-IS-kanaal op de chatapp Telegram. Terreurwatcher SITE Intelligence Group merkte de correspondentie op.

Quote We gaan hier plezier hebben, de kans dat we slachtoffer worden is wel heel erg klein. Rachel (29) uit Manchester

Volledig scherm Politie houdt de wacht voorafgaand aan de wedstrijd in Galgenwaaard © Bonne Kerstens

Manchester

Ook fans uit Manchester, die onlangs twee aanslagen te verwerken kregen, waren vanmiddag uitgelaten en vrolijk in de Utrechtse binnenstad. ,,We gaan hier plezier hebben, de kans dat we slachtoffer worden is wel heel erg klein’’, zegt Rachel (29) uit Manchester.

Het aantal Nederlandse supporters op de halflege de tribunes (er zijn zo'n 7000 kaarten verkocht) laat zich ook niet tegenhouden. ,,Waarom zouden we. Zo kan je overal wel bang voor zijn", vertelt Joeri (25). FC Utrecht hoopt op net zo'n mooi voetbalfeest als afgelopen maandag. Met zichtbare, en onzichtbare maatregelen. Zichtbaar is onder meer de strengere controle van de tassen. Ook wordt er aan de poorten gescreend door de politie.

'Inzetten op wat nodig is'

De politie baseert zich vandaag op alle informatie die ze hebben. De inhoud van die informatie blijft verder onbekend. Woordvoerder Hilde Bakker: ,, Er is een oproep gedaan. Een oproep tot iets. Op basis daarvan hebben we ingezet op wat nodig is voor dit evenement. Per gelegenheid en per activiteit wordt afgestemd wat we nodig vinden en wat onze inzet is, samen met de verschillende partijen. Specifieker dan dat kunnen wij niet zijn.”

De stewards rondom het veld vinden het allemaal ook wel meevallen. ,,Vorige week leek het allemaal wat meer, qua beveiliging. Maar ja, toen kwamen ook Willem-Alexander en Máxima op bezoek en was het helemaal uitverkocht.” De stewards die vandaag aanwezig zijn komen uit alle windstreken, van clubs als FC Den Bosch tot NEC en van FC Utrecht zelf. Een speciale briefing over een eventuele terreurdreiging hebben ze voorafgaand aan deze wedstrijd niet gehad. ,,Vorige week wel, toen hebben we een uitgebreide uitleg en presentatie gehad over het hele toernooi. Maar vandaag niet. Het is de tweede wedstrijd die we doen, hierna volgen er nog twee.”

Derby

De organisatie hield, net als de politie, ook eventueel aankomend noodweer goed in de gaten. Echt nodig was dat niet: er viel rondom Utrecht geen neerslag meer. Ideale omstandigheden voor een Britse derby dus. Het was vandaag de achtste wedstrijd in het UEFA Kampioenschap voor vrouwen.