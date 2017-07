Gelderse kinderopvang vindt zonnebrandcrème onveilig en smeert kinderen niet in

Dermatoloog Marco van Coevorden van Gelreziekenhuizen Apeldoorn sluit zich hierbij aan. Hij noemt de uitspraken in de nieuwsbrief kras. ,,Het klinkt als een privé-mening. Als je zonnebrand in hoge doses zou innemen, kan het schadelijk zijn. Maar bij insmeren zijn de concentraties die in het lichaam terechtkomen verwaarloosbaar. Smeren veroorzaakt geen kanker, maar beschermt er juist tegen. Vooral in de eerste tien levensjaren is dat erg belangrijk om de kans op huidkanker op latere leeftijd te verkleinen.’’



Volgens Van Coevorden is het dragen van beschermende kleding, zoals BuitenKids propageert, een goed idee, maar helpt spelen in de schaduw nauwelijks. ,,In de schaduw vangt de huid nog steeds tachtig procent van het schadelijke ultraviolette licht.’’